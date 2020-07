Ashler & Manson : Communiqué de presse du 07/07/2020 - Eligibilie au PEA PMEpdf

COMMUNIQUE DE PRESSE

Bordeaux, le 6 Juillet 2020

Renouvellement éligibilité PEA-PME

Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019, ASHLER & MANSON confirme son éligibilité(*) au PEA-PME pour 2020/2021 conformément au Décret d`application n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions (PEA) et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). En conséquence, les actions de la société ASHLER & MANSON peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

(*) Les sociétés sont éligibles si d'une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d'autre part leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d'euros, ou leur total de bilan ne dépasse pas 2 000 millions d'euros.

Prochains événements :

Activité du 1er semestre : courant septembre 2020

À propos d'ASHLER ET MANSON

Crée en 2003, ASHLER & MANSON figure parmi les principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers et assurance de prêts au niveau national avec des implantations à Bordeaux, Paris, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse, Bassin d'Arcachon, la Rochelle et Biarritz.

Intermédiaire entre l'établissement financier et l'emprunteur (particulier ou professionnel à la recherche de financement pour un bien immobilier), la mission d'ASHLER & MANSON est d'offrir à ses clients emprunteurs le meilleur taux grâce à un réseau de plus de 50 partenariats avec les plus grandes banques françaises et européennes et les principales compagnies d'assurance. ASHLER & MANSON propose également des solutions de placements financiers en architecture ouverte.

Considérée comme l'une des rares FINTECH cotée en bourse, la société a développé plusieurs outils à destination des particuliers et professionnels dont Sitigeo.com - site d'annonces immobilières gratuit - et plus récemment PREACOR, un outil de scoring doté d'une intelligence artificielle à destination des particuliers, visant à être développé auprès des professionnels.

La société est cotée sur le marché Euronext Access depuis le 22 Septembre 2015.

Code ISIN : FR0012968485 - Mnémonique : MLAEM

