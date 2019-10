Communiqué de Presse du 15/10/2019 : Hausse de 50 % du chiffre d'affaires, point sur l'activité

son outil de scoring crédit PREACOR, doté d'une intelligence artificielle et intégrant plus de 50 000 dossiers en base de machine learning, baptisé « PREACOR » permettant à tout utilisateur particulier de connaître ses chances de financement.

ASHLER & MANSON entend poursuivre le recrutement de nouveaux profils commerciaux - en particulier de courtiers mandataires - afin d'augmenter son volume d'activité et sa force auprès de ses partenaires bancaires. Aussi, la société lance une offre à destination des courtiers indépendants afin de les intégrer à son organisation et leur faire profiter de ses nombreux avantages.

Dans un contexte de taux toujours extrêmement bas mais, de resserrement des conventions bancaires pour de nombreux courtiers indépendants, ASHLER & MANSON poursuit sa croissance en développant ses activités sur le quart Sud-Est de la France avec des mandataires sur Lyon et Marseille. ASHLER & MANSON se renforce également dans ses positions historiques : en Aquitaine et en Bretagne Pays de Loire.

La société de courtage ASHLER & MANSON, reconnue comme l'une des rares Fintech cotées en bourse, a réalisé sur 9 mois un chiffre d'affaires de 1.516 millions d'euros (CA cumulés des entités du Groupe, non audité), en hausse de 50% comparé à la même période en 2018, et a contribué à près de 180 millions d'euros de financement soit un niveau équivalent au volume d'activité généré sur les 12 mois 2018.

A propos d'ASHLER ET MANSON

Crée en 2003, Ashler & Manson figure parmi les principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers et assurance de prêts au niveau national avec des implantations à Blois, Bordeaux, Paris, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse, Bassin d'Arcachon, la Rochelle et Biarritz.

Intermédiaire entre l'établissement financier et l'emprunteur (particulier ou professionnel à la recherche de financement pour un bien immobilier), la mission d'Ashler & Manson est d'offrir à ses clients emprunteurs le meilleur taux grâce à un réseau de plus de 50 partenariats avec les plus grandes banques françaises et européennes et les principales compagnies d'assurance. Ashler & Manson propose également des solutions de placements financiers en architecture ouverte.

Considérée comme l'une des rares FINTECH cotée en bourse, la société a développé plusieurs outils à destination des particuliers et professionnels dont Sitigeo.com - site d'annonces immobilières gratuit - et plus récemment PREACOR, un outil de scoring doté d'une intelligence artificielle à destination des particuliers, visant à être développé auprès des professionnels.

La société réalise plus de 180 millions d'euros de financement en 2018 pour un chiffre d'affaires de 1,5 M€.

La société est cotée sur Euronext Access depuis le 22 Septembre 2015.

La valeur est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR0012968485 - Mnémonique : MLAEM

Prochaine communication : Fin février 2020