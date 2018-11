Communiqué de Presse du 23/11/2018 : Hausse de 23 % du chiffre d'affaires, point sur l'activité

COMMUNIQUE DE PRESSE Bordeaux, le 23 novembre 2018

Activité 9 mois 2018

La société de courtage ASHLER & MANSON a réalisé sur 9 mois un chiffre d'affaires en hausse de 23 % à 1,012 millions d'euros contre 0,820 million d'euros sur la même période en 2017.

Au cours de l'exercice 2017, ASHLER & MANSON, labélisée French Tech Bordeaux, a poursuivi ses investissements de digitalisation avec notamment le lancement récent de son nouvel outil baptisé « PREACOR ».

Dans la continuité de sa stratégie de développement sur le plan digital et commercial, ASHLER & MANSON qui emploie actuellement 25 collaborateurs, est en phase de recrutement de nouveaux profils commerciaux - notamment de courtiers mandataires - afin d'augmenter son volume d'activité et sa force auprès de ses partenaires bancaires.

Un renforcement de son volume d'activité grâce aux lancements digitaux

Après le lancement au niveau national de son sitewww.sitigeo.com- le portail d'achats et de ventes immobilières 100 % gratuit et 100 % précis, de particuliers à particuliers et ouvert aux professionnels via son partenariat avec UBIFLOW - qui comptabilise déjà près de 35 000 biens en vente, ASHLER & MANSON renforce son positionnement sur le digital grâce au lancement récent de son nouvel outil de scoring baptisé « PREACOR ».

Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du prototype numérique et créé en toute indépendance d'établissements financiers, ce nouveau service permet aux particuliers de connaître en moins de 5 minutes leur possibilité de concrétiser un emprunt immobilier.

 Un résultat fiable pour les particuliers:

L'apport de l'expérience humaine de courtiers, de spécialistes du crédit, associé à des datas-scientists de SCORELAB et au processus de machine learning, PREACOR s'enrichit en permanence de nouveaux cas, permettant ainsi un résultat fiable élaboré, grâce à l'analyse en temps réel des principaux points de scoring et ratios classiquement retenus par les banques et organismes de caution.

 Un gain de temps pour les professionnels:

Du côté des professionnels, PREACOR représente un outil rapide de décision notamment grâce à une qualification du profil prospect en amont d'un rendez-vous ou d'une proposition par le professionnel, tout en optimisant son investissement temps et les moyens matériels mis en place pour la faisabilité d'un dossier.

PREACOR, un outil qui vise à développer l'activité d'ASHLER & MANSON

Depuis son lancement en septembre 2018, PREACOR enregistre déjà près de 1 000 simulations de projets immobiliers.

ASHLER & MANSON veut faire de PREACOR « l'outil de référence de scoring ».

Par ce biais, ASHLER & MANSON vise à développer son activité par :

 Un renforcement de sa notoriété, grâce à la création d'outil fiable, gratuit et indépendamment accessible ;

 La distribution de l'outil : sous formes de licences, auprès des professionnels de l'immobilier ;

 La transformation de leads qualifiés en clients d'ASHLER & MANSON et ainsi proposer des services de courtage.

ASHLER & MANSON confirme son objectif de chiffre d'affaires sur l'année 2018 de 1,5 millions d'euros (soit + 20 %).

A propos d'ASHLER ET MANSON

Créé en 2003, ASHLER et MANSON est l'un des principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers et assurance de prêts dans la région du Grand Sud-Ouest avec des implantations à Bordeaux, Paris, Nantes, Rennes, Toulouse, Bassin d'Arcachon, la Rochelle et Biarritz. La société réalise plus de 150 millions d'euros de financement en 2017 pour un chiffre d'affaires de 1 203 422 €.

La société est cotée sur Euronext Access depuis le 22 Septembre 2015.

La valeur est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR0012968485 - Mnémonique : MLAEM