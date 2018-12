ASIT biotech : avancée pour les essais sur hdm-ASIT+

17/12/2018 | 09:43

ASIT biotech annonce avoir finalisé l'industrialisation du procédé de fabrication de lots cliniques de son produit candidat hdm-ASIT+, seront utilisés lors des premiers essais cliniques de phase I/II pour le traitement de patients allergiques aux acariens.



Après gp-ASIT+, son produit phare actuellement en phase III pour traiter l'allergie aux pollens de graminées, hdm-ASIT+ est le deuxième produit candidat d'ASIT biotech pour les allergies respiratoires et plus spécifiquement pour l'allergie aux acariens.



'Les dernières étapes précliniques sont en cours avant le lancement du premier essai clinique pour lequel nous espérons déposer une demande d'autorisation avant la fin du premier semestre 2019', note Thierry Legon, administrateur délégué (CEO).



