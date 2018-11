ASIT biotech : réunit les investigateurs pour une étude

19/11/2018 | 08:38

ASIT biotech annonce avoir tenu la réunion des investigateurs à Prague les 16-17 novembre, préalable au lancement de l'étude clinique confirmatoire de phase III avec gp-ASIT+ dans la prévention de la rhinite allergique aux pollens de graminées.



Elle a rassemblé 142 participants, dont l'équipe des investigateurs, l'équipe des opérations cliniques d'ASIT biotech, l'équipe de la société de recherche sous contrat (CRO) qui coordonnera l'étude, ICON plc, ainsi que différents fournisseurs de services.



L'étude clinique a été autorisée dans les six pays participants. Les investigateurs de 82 centres participants ont été formés, et le recrutement des patients devrait débuter dès janvier 2019 pour des résultats de l'étude attendus pour décembre 2019.



