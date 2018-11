ASIT biotech : unité pilote pour produire des lots cliniques

26/11/2018 | 07:30

ASIT biotech annonce qu'elle a installé et qualifié dans une salle blanche le matériel nécessaire pour produire les principes actifs pharmaceutiques (API) pour les études cliniques de phase I/II pour le traitement des allergies aux acariens et à l'arachide.



La disponibilité d'une unité de production dédiée et conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) permet de transférer la technologie de la R&D à la production de manière accélérée et plus souple, grâce à des opportunités d'ajustement en temps réel.



ASIT biotech prévoit l'octroi de la certification BPF par les autorités réglementaires belges, ainsi que la production du premier lot clinique de pnt-ASIT+ pour la première étude chez l'homme dans l'allergie à l'arachide, au premier semestre 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.