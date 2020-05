ASIT biotech : obtient le soutien largement majoritaire de ses actionnaires pour sa continuité

Regulatory News:

ASIT biotech (BSE:ASIT) (Paris:ASIT) (ASIT — BE0974289218), société biopharmaceutique spécialisée dans la R&D clinique de produits d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, a tenu hier après-midi son assemblée générale extraordinaire. Au cours de celle-ci, les deux points mis à l’ordre du jour ont été votés favorablement par plus de 95 % des actionnaires, à savoir son nouveau texte des statuts, mis en conformité avec le Code des Sociétés et des Associations, et surtout la continuité de ses activités. La continuité est particulièrement importante dans la mesure où elle est déterminante quant à la procédure de réorganisation judiciaire dans laquelle la société est actuellement engagée. Les actionnaires d’Asit Biotech SA ont donc voté à une très large majorité en faveur de la continuité des activités de la société dans le but de poursuivre et de mener à bien cette procédure de réorganisation judiciaire en cours.

À propos d’ASIT biotech

ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans la recherche et le développement d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour les allergies. Grâce à ASIT+™, sa technologie innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur d’immunothérapies allergéniques utilisant des peptides naturels soigneusement sélectionnés et calibrés après avoir été extraits d’allergènes naturels hautement purifiés. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte durée, ce qui devrait améliorer l’acceptation et l’observance du traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle.

