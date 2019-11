ASM International : lance un programme de rachat d'actions

01/11/2019 | 11:49

ASM International annonce le démarrage ce jour d'un programme de rachats d'actions pour jusqu'à 100 millions d'euros, programme qui doit s'achever dès que ce montant aura été atteint, et au plus tard le 19 novembre 2020.



Exécuté par une tierce partie, il permettra à l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs de réduire son capital et conserver des titres pour répondre à ses obligations, tout en utilisant sa trésorerie en excédent au bénéfice de ses actionnaires.



