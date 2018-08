Asmallworld creuse ses pertes au 1er semestre

Zurich (awp) - Le réseau social Asmallworld, récemment coté à la Bourse suisse, a creusé ses pertes au premier semestre en raison d'une envolée des charges. La direction a confirmé jeudi ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires net a été plus que doublé à 3,9 millions de francs suisses entre janvier et juin, alors que les charges d'exploitation ont plus que triplé à 2,6 millions. Les dépenses en personnel ont quant à elles progressé de 15% à 1,2 million et les dépenses référencées sous "autres" ont doublé à 1,3 million, a détaillé l'entreprise zurichoise dans un communiqué.

Face à la hausse des charges - justifiée notamment par l'entrée en Bourse et les acquisitions - le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a creusé sa perte à 1,8 million de francs suisses, après -1,2 million un an plus tôt. Le résultat net a suivi le même chemin, reculant à -1,9 million, contre -1,4 million au premier semestre 2017.

Nonobstant de cette performance, la direction a confirmé son objectif de recettes dans le haut de la cible de 6,5 à 7 millions de francs suisses, comparé aux 5 millions dégagés en 2017. Le nombre de membres devrait approcher de l'objectif de 34'000 à 36'000.

