Asmallworld finalise le rachat de First Class & More

Zurich (awp) - L'acquisition par Asmallworld du portail allemand First Class & More est désormais sous toit. Dans la foulée de la finalisation du rachat du spécialiste des voyages de luxe à prix dégriffé, le réseau social zurichois revoit à la hausse ses attentes en matière de chiffre d'affaires et s'attend à afficher des profits plus rapidement.

L'acquisition, annoncée à la fin du mois dernier, est effective au 5 octobre, a précisé vendredi Asmallworld. Pour mémoire, le réseau social coté à la Bourse suisse avait indiqué le 25 septembre dernier s'emparer de First Class & More pour 10,5 millions d'euros en numéraire ainsi que le versement d'actions à hauteur de 820'000 titres existants.

D'ici 2022, le prix total de l'acquisition peut augmenter de 7 millions d'euros, si certaines étapes opérationnelles sont atteintes. First Class & More a été fondé en 2009 et opère principalement en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le portail compte 60'000 abonnés, dont 10'000 payent un abonnement annuel.

A la faveur de l'opération, Asmallworld relève ses attentes de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2018 de 1 million de francs suisses, à une somme comprise entre 7,5 et 8 millions. Affichant des profits, First Class & More devrait dégager cette année un flux de liquidités de plus de 2,5 millions de francs suisses. Ce montant devrait encore s'étoffer l'an prochain. L'acquisition devrait ainsi accélérer la transition vers une croissance bénéficiaire.

D'ici la fin de l'année, Asmallworld compte disposer de 45'000 à 46'000 membres. Dans son communiqué, le réseau social payant note encore étudier d'autres acquisitions afin d'accélérer sa croissance et améliorer son offre de basse pour ses membres.

