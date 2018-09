Asmallworld rachète le portail de voyages de luxe First Class & More

Zurich (awp) - Le réseau social Asmallworld a annoncé mardi l'acquisition du portail allemand First Class & More, spécialisé dans les voyages de luxe à prix dégriffé. La société zurichoise espère ainsi "nettement" accélérer sa croissance et combiner deux activités dotées "d'importantes synergies".

"Ce rachat représente un nouvelle étape importante dans la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance. Nous allons continuer à renforcer notre base clientèle et nos services", a indiqué le directeur général (CEO) Jan Luescher, cité dans un communiqué.

Ce dernier a souligné que l'entreprise, récemment cotée à la Bourse suisse, veut accélérer sur la voie vers la rentabilité.

L'opération sera effective au 5 octobre et sera payée en numéraire pour 10,5 millions d'euros, ainsi que par le versement d'actions à hauteur de 820'000 titres existants. D'ici 2022, le prix total de l'acquisition peut monter de 7 millions d'euros, si certaines étapes opérationnelles sont atteintes.

First Class & More a été fondé en 2009 et opère principalement en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le portail compte 60'000 abonnés, dont 10'000 payent un abonnement annuel.

