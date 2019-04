ASML : Barclays relève son objectif de cours

18/04/2019 | 14:41

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur ASML avec un objectif de cours relevé de 200 à 210 euros, sur la base de légères révisions positives de ses prévisions qui demeurent significativement au-dessus du consensus pour 2020 et au-delà.



'Après deux trimestres dominés par le cycle, les investisseurs se reconcentrent sur la croissance structurelle à long terme d'ASML', note le broker, pointant un rebond de plus de 30% du titre depuis début 2019 qui l'a ramené non loin de son plus haut historique.



'Alors qu'ASML réalisera son plan dans les trimestres à venir, en termes à la fois de croissance de ventes et d'expansion des marges, nous nous attendons à ce que l'action continue de s'apprécier', juge l'intermédiaire financier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.