ASML : Liberum remonte sa cible après les trimestriels

18/04/2019 | 09:34

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur ASML et remonte son objectif de cours de 180 à 215 euros, dans le sillage de prévisions rehaussées pour le spécialiste néerlandais de la lithographie au lendemain de ses trimestriels.



'Les objectifs d'ASML pour le deuxième trimestre 2019 et le reste de l'année montrent un degré élevé de résilience du fait de forces liées aux produits logiques et en dépit de certaines faiblesses liées aux produits de mémoires', souligne le broker.



Liberum prévoit une franche progression de la marge brute à partir du second semestre 2019, une tendance qui devrait se poursuivre en 2020 et au-delà : il anticipe ainsi une marge brute de 50,5% en 2020 et de 52,9% en 2021.



