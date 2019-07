ASML : Liberum reste à 'achat', remonte sa cible

24/07/2019 | 10:45

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur ASML Holding avec un objectif de cours relevé de 215 à 254 euros, considérant que 'les conditions de marché actuelles présentent un moment opportun' pour se positionner sur le titre du groupe néerlandais de lithographie.



'Avec des prix de DRAM qui ont chuté sous 4% du coût moyen des PC, nous nous attendons à ce que l'élasticité prix, des ventes de serveurs en renforcement et une croissance de capacités réduite se traduisent par un déséquilibre d'offre favorable', estime le broker.



Outre une hausse des prix des DRAM qui devrait en résulter à partir du dernier trimestre 2019, Liberum souligne que la demande en produits logiques demeure forte et pense que la marge brute d'ASML progressera fermement vers 50-55% dans les prochaines années.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.