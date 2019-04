ASML : UBS remonte son objectif de cours

18/04/2019 | 11:34

UBS réitère sa recommandation 'achat' sur ASML et remonte son objectif de cours de 190 à 205 euros, ce qui implique un potentiel de progression évalué à 14% pour l'action du spécialiste néerlandais de la lithographie.



'Alors que Samsung et TSMC entament une production en masse en EUV (extrême ultra-violet), ASML va finalement commencer à récolter les fruits de plusieurs années d'investissements', souligne le broker.



'Les dépenses en mémoire pourraient aussi connaitre un tournant plus favorable', ajoute l'intermédiaire financier, dans sa note publiée au lendemain des résultats trimestriels de l'équipementier pour semi-conducteurs.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.