ASML : UBS reste à l'achat malgré Prodrive

UBS confirme son conseil d'achat sur l'action néerlandaise ASML malgré l'incendie qui a frappé un fournisseur de l'équipementier pour les fabricants de semi-conducteurs. L'objectif de cours de 200 euros est également confirmé, soit un potentiel de hausse de 30%.



Les analystes reviennent sur le sinistre qui a détruit une partie des capacités de production et du stock d'un fournisseur de composants, Prodrive. ASML a avertit qu'en conséquence, certaines de ses livraisons prévues en 2019 (mais non en 2018) seront retardées, qu'il travaille de concert avec Prodrive pour relancer sa production, et étudie le recours à des fournisseurs alternatifs.



A ce stade, estime UBS, il est trop tôt pour quantifier 'pleinement' l'impact de l'incendie, mais les analystes rappellent qu'ils étaient déjà prudents quant à l'année prochaine. En substance, ils ajoutent qu'on ne sait pas pour l'heure si Prodrive était l'unique fournisseur d'ASML pour les composants en question, mais qu'il est probable que tel ne soit pas le cas, que toutes les capacités de Prodrive n'ont pas été détruites, et que trouver d'autres équipementiers est faisable.





