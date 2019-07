ASML : UBS toujours à l'achat

17/07/2019 | 11:41

UBS confirme son conseil d'achat sur l'action ASML, qui prend 4,5% à Amsterdam ce matin après les comptes intermédiaires publiés par l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs. L'objectif de cours à 12 mois reste fixé à 205 euros.



Les analystes soulignent que le résultat d'exploitation dégagé au 2ème trimestre (T2) par ASML a dépassé les attentes de 10% sur une marge brute meilleure que prévue.



UBS souligne aussi que les prises de commandes sont passées de 1,4 milliard d'euros au T1 à 2,8 milliards au T2. Ce qui améliore la visibilité du groupe et tempère la prévision de CA pour le T3 fournie par la direction : trois milliards d'euros, contre 3,25 milliards attendus par UBS et 3,31 milliards par le consensus.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.