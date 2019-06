ASML : la valeur préférée d'Oddo dans le secteur

03/06/2019 | 11:19

Les ventes mondiales de semi-conducteurs d'avril 2019 ont été publiées ce week-end par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics). En données lissées, elles ressortent à 32,1 Md$, au-dessus des attentes d'Oddo (prévision de 31,7 Md$). Il s'agit d'une baisse en données annuelles de -14,6%, après -13% en mars. Oddo souligne qu'en séquentiel, les ventes ont baissé de 0,4% par rapport à mars 2019.



' Les volumes toutes catégories de semi-conducteurs confondues sont en baisse de -6,2% (vs -3.9% en mars), les prix sont en baisse de -8,8% (vs -9.5%) ' souligne le bureau d'analyses.



Oddo indique que la baisse plus forte qu'attendu depuis le début de l'année des prix de la mémoire fait que le point bas est plus bas et un peu plus tard qu'escompté. ' Mais nous pensons toujours qu'il interviendra au cours du T2. Nous ajustons néanmoins légèrement en baisse notre prévision de marché (tous semi-conducteurs confondus) à -11% contre -9%, dont -2% hors mémoires ' explique Oddo.



' Nous réaffirmons notre préférence pour ASML, histoire de domination structurelle. Nous exprimons aussi toujours une préférence relative pour STM par rapport à IFX. STM a prouvé sa capacité à protéger ses marges. A contrario, Infineon a, selon nous, peu de potentiel d'amélioration de marges et bénéficie d'une prime de valorisation significative par rapport à STM. Nous pensons d'ailleurs qu'en cas de 'deal' entre les Etats-Unis et la Chine, STMicrolectronics sera le titre qui rebondira le plus ' indique Oddo dans son étude du jour.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.