ASML : premier conseil positif de Morgan Stanley

19/06/2019 | 13:14

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée aux semiconducteurs, Morgan Stanley a entamé à l'achat ('surperformance') le suivi de l'action ASML.



Dans un secteur aux perspectives plus difficiles, les analystes sont moins inquiets pour l'équipementier néerlandais. En outre, 'l'action ASML est la seule de notre univers de couverture à présenter un potentiel de hausse relativement au consensus', indique Morgan Stanley.





