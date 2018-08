ASML : a racheté pour plus de 29 millions d'euros d'actions

06/08/2018 | 16:28

ASML, l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, annonce ce lundi avoir procédé la semaine dernière à un rachat d'actions, pour un montant supérieur à 29 millions d'euros.



En janvier, ASML avait annoncé son intention d'acheter jusqu'à 2,5 milliards d'euros d'actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. Celui-ci doit être exécuté en 2018 et 2019.



ASML a ainsi racheté environ 185.500 actions, à des prix compris entre 183,28 euros et 185,39 euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.