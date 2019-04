ASML : aurait été la cible d'espionnage industriel

11/04/2019 | 10:12

Selon le quotidien économique néerlandais Financieele Dagblad, des employés chinois 'de haut niveau' d'ASML 'ont volé des secrets commerciaux à grande échelle'. L'action ASML recule de près de 1% ce matin à la Bourse d'Amsterdam, ce qui en fait la lanterne rouge de l'indice AEX 25.



Ces salariés chinois, qui travaillent au sein du département de recherche & développement du géant néerlandais des équipements pour le secteur des semi-conducteurs, seraient 'indirectement' liés au ministère chinois de la Science et de la technologie, ajoute le journal.



Le Financieele Dagblad évoque des secrets liés notamment aux codes source, aux logiciels et à la stratégie tarifaire d'ASML. Le dommage afférent atteindrait 'plusieurs centaines de millions d'euros', du jamais vu pour une entreprise néerlandaise.





