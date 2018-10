ASML: bénéfice net en hausse au 3e trimestre, avec des prévisions positives

La Haye (awp/afp) - Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a publié mercredi des résultats en hausse au troisième trimestre et s'attend à grimper encore plus pour le reste de l'année 2018.

Le bénéfice net s'est affiché en hausse de 22%, à 680 millions d'euros contre 557 millions d'euros un an plus tôt à la même période, a indiqué le groupe dans un communiqué.

ASML a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 12,5%, à 2,7 milliards d'euros contre 2,4 milliards d'euros l'année dernière. La marge brute s'est établie à 48,1%.

Le groupe, qui conforte son plein essor cette année, s'attend à réaliser un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros au quatrième trimestre 2018.

Au cours du troisième trimestre, ASML a vendu cinq systèmes de lithographie Extreme Ultraviolet (EUV), qui permettent de produire des microprocesseurs plus petits, mais aussi plus rapides et de plus grande capacité.

Le fabricant a également enregistré cinq nouvelles commandes de machines EUV, pour une valeur de quelque 120 millions d'euros chacune.

Seuls deux autres groupes dans le monde, les géants japonais Nikon et Canon, fabriquent des machines de lithographie. Mais aucun autre n'a encore développé la technologie EUV.

"Nos ventes au troisième trimestre ont été conformes aux attentes et nous avons enregistré des commandes de systèmes pour un total de 2,2 milliards d'euros", a déclaré le PDG Peter Wennink, cité dans le communiqué.

"Notre marge brute a légèrement dépassé nos attentes, reflétant la force de notre branche DUV (Deep Ultraviolet) et le progrès dans la rentabilité des EUV", a-t-il ajouté.

ASML compte livrer 18 systèmes EUV cette année et porter sa capacité de production à 30 systèmes en 2019.

Basé à Veldhoven, près d'Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas, ASML emploie plus de 19.000 personnes et possède des bureaux dans 60 villes et 16 pays.

Les marchés ont salué ces annonces. Coté à la Bourse d'Amsterdam, le titre ASML bondissait de 6,30% à 164,72 euros vers 09H30 (07H30 GMT), dans un indice AEX en hausse de 1,07%.

afp/ol