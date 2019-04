ASML : bien orienté après ses trimestriels

17/04/2019 | 11:47

ASML s'adjuge 2,5% à Amsterdam, suite à la présentation par le fabricant de matériel de lithographie d'un profit net trimestriel de 355 millions d'euros, plus que divisé par deux en comparaison annuelle, mais d'un BPA de 0,84 euro contre 0,46 euro attendu.



Le groupe néerlandais a réalisé une marge brute de 41,6% pour un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en recul de 37% par rapport au premier trimestre de 2018.



'Les perspectives à long terme demeurent positives', réagit Oddo BHF, alors qu'ASML indique viser pour le trimestre en cours une marge brute entre 41 et 42% et un chiffre d'affaires entre 2,5 et 2,6 milliards.



