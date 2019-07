ASML : dans le vert après un 2e trimestre solide

17/07/2019 | 09:37

ASML prend 2% à Amsterdam, après la publication par le spécialiste néerlandais de la lithographie d'un bénéfice net de 476 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, soit un BPA de 1,13 euro, battant de 16 centimes l'estimation moyenne des analystes.



Invest Securities note que si le chiffre d'affaires ressort en ligne avec les attentes, à près de 2,57 milliards d'euros (+15,2% en séquentiel et de -6,2% en annuel), la marge brute est plus élevée qu'anticipé à 43% (+1,4 point en séquentiel et -0,3 point en annuel).



'En dépit de ce solide deuxième trimestre, le management dévoile des guidances pour le troisième trimestre inférieures aux attentes, avec un CA de trois milliard d'euros et une marge brute comprise entre 43% et 44%', tempère le bureau d'études.



