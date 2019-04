ASML : dans le vert sur plusieurs notes de brokers

18/04/2019 | 15:48

ASML avance de 2% à Amsterdam, sur fond d'une salve de propos favorables de la part de plusieurs brokers, dont UBS qui réitère sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 190 à 205 euros sur l'action du spécialiste de la lithographie.



'Alors que Samsung et TSMC entament une production en masse en EUV, ASML va finalement commencer à récolter les fruits de plusieurs années d'investissements', souligne-t-il. 'Les dépenses en mémoire pourraient aussi connaitre un tournant plus favorable'.



De même, Barclays se maintient à 'surpondérer' avec un objectif de cours relevé de 200 à 210 euros et Liberum reste à 'achat' en remontant sa cible de 180 à 215 euros, ce dernier prévoyant une franche progression de la marge brute à partir du second semestre 2019.



