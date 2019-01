ASML : et Carl Zeiss mettent fin à un litige avec Nikon

23/01/2019 | 10:27

Parallèlement à la publication de ses résultats de 2018, ASML indique qu'il a conclu avec Carl Zeiss et Nikon une transaction mettant fin aux litiges portant sur des brevets d'appareils lithographiques et photographiques numériques.



Le protocole d'accord couvre tous les litiges en question, en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Il devrait comprendre le versement d'un montant total d'environ 150 millions d'euros par Carl Zeiss et ASML à Nikon, ainsi que des redevances sur certains appareils lithographiques.



Un document définitif devrait être signé en février.





