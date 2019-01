ASML : lanterne rouge de l'AEX, 2019 commence doucement

23/01/2019 | 09:57

Plus forte baisse de l'indice AEX 25 de la Bourse d'Amsterdam, l'action ASML perdait plus de 2% sur des prévisions prudentes pour le début de l'année 2019.



L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs a enregistré, au 4e trimestre (T4) 2018, des ventes de 3,1 milliards d'euros, après 2,8 milliards au T3, soit sur l'ensemble de l'année des facturations de 10,9 milliards (+ 22,1% sur un an). Sur l'exercice, le résultat net ressort à 2,6 milliards d'euros, soit 6,1 euros par action (+ 26,8%). Il sera proposé à la prochaine AG de relever le dividende 2018 de 50%, à 2,1 euros par action.



Reste que les commandes nettes de 2018 ont baissé, sur un an, de 12,5% à 8,2 milliards d'euros. Dans ce contexte, ASML anticipe une baisse séquentielle marquée de ses ventes au 1er trimestre 2019, à 2,1 milliards d'euros. Or le consensus se situait vers 2,7 milliards, rapporte un spécialiste parisien. La marge brute devrait reculer également. En cause : l'incendie survenu l'an dernier chez un fournisseur, mais aussi des décalages de commandes de la part de clients du premier semestre (S1) 2019 vers le second (S2).



Sur l'ensemble de 2019, le directeur général Peter Wennink table sur une croissance du CA, surtout durant la seconde partie de l'année. La marge brute serait également plus élevée au S2 qu'au S1.









