ASML : présente ses perspectives à horizon 2025

08/11/2018 | 11:36

ASML, l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs, présente aujourd'hui ses perspectives à moyen terme, en relevant celles pour 2020.



Le communiqué contient plusieurs indications prospectives : d'ici 2020, le CA ne devrait plus avoisiner les dix milliards d'euros, comme indiqué en 2016 (soit 11 milliards en tenant compte de l'acquisition de HMI), mais environ 13 milliards, suivant 'un scénario de croissance modérée'.



D'ici 2025, ASML vise des ventes annuelles d'entre 15 et 24 milliards d'euros, suivant les différents scénarios économiques possibles.



Le groupe entend continuer de retourner 'significativement' du cash à ses actionnaires, via les rachats de titres et les dividendes.





