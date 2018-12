ASML : sera affecté par un incendie chez un fournisseur

03/12/2018 | 11:47

ASML grimpe de 3,6% à Amsterdam, malgré l'annonce par le fabricant de matériel de lithographie qu'il s'attend à des retards de livraisons en début d'année prochaine à cause d'un incendie chez un fournisseur.



Le sinistre chez le groupe de composants électroniques et de modules Prodrive a en effet détruit une partie de ses capacités de production et de ses stocks. ASML indique lui venir en aide pour reprendre sa production.



L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ajoute qu'il n'anticipe pas de modification dans les livraisons prévues d'ici fin 2018, mais que l'évaluation détaillée de l'impact doit prendre plusieurs semaines.



