ASML voit son bénéfice net bondir après une nouvelle année "record"

La Haye (awp/afp) - Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a enregistré une forte hausse de son bénéfice net en 2018, une année qui entre dans les annales du groupe avec plusieurs "records" à la clé.

Le bénéfice net d'ASML, considéré comme un indicateur de l'industrie des microprocesseurs, s'est établi à 2,6 milliards d'euros, en hausse de 23,6%. Le chiffre d'affaires est également en hausse, de 20,8%, à 10,9 milliards d'euros.

"Nos ventes du quatrième trimestre ont dépassé les attentes et ont permis de boucler un record en 2018 en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité", a déclaré dans un communiqué le PDG d'ASML Peter Wennink.

"L'année écoulée a également été couronnée de succès en termes d'innovation technologique, alimentant notre croissance dans les années à venir", notamment grâce à une forte hausse des livraisons vers la Chine, a-t-il poursuivi.

Le groupe s'attend à une nouvelle année faste avec un carnet de commandes déjà bien fourni: ASML a enregistré de la part de ses clients 30 demandes pour 2019 de systèmes de lithographie Extreme Ultraviolet (EUV), qui permettent de produire des microprocesseurs plus petits, mais aussi plus rapides et de plus grande capacité.

"Malgré certaines incertitudes liées à la conjoncture actuelle, nous restons confiants quant à nos objectifs pour 2020 et au-delà", a indiqué M. Wennink.

Pour 2019, le groupe prévoit un impact négatif de 300 millions d'euros sur son chiffre d'affaires au premier trimestre, dû à un incendie fin 2018 chez l'un de ses fournisseurs de composants et de modules électroniques.

Basé à Veldhoven, près d'Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas, ASML emploie 19.000 personnes et possède des bureaux dans 60 villes et 16 pays.

ASML propose un dividende augmenté de 50%, à 2,10 euros par action.

ASML a par ailleurs indiqué mercredi avoir "signé un protocole d'entente avec Nikon" afin de régler un différend juridique.

Nikon avait annoncé en avril 2017 avoir porté plainte contre ASML et le spécialiste allemand de systèmes optiques et lasers Carl Zeiss, leur reprochant d'utiliser sans sa permission sa technologie brevetée dans la production des systèmes de lithographie. ASML avait initialement démenti et engagé à son tour des actions en justice contre Nikon.

"Cet accord a un impact négatif de 131 millions d'euros sur la marge brute en 2018", a indiqué le groupe néerlandais.

afp/buc