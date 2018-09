ASML : New Street Research passe à l'achat

24/09/2018 | 12:37

New Street Research a relevé lundi à 'achat' sa recommandation sur ASML, avec un objectif de cours à 200 euros, invoquant 'trois bonnes raisons' d'acheter le titre à l'heure actuelle.



Dans une note de recherche, l'analyste se déclare convaincu que l'action fera belle figure d'ici fin 2018 et affirme que 'le récent repli offre un bon point d'entrée en termes de valorisation'.



En outre, selon New Street, les craintes pesant sur le secteur n'auront qu'un impact limité sur l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs.



Enfin, pour ce qui concerne le carnet de commandes à l'horizon 2020, le principal point d'interrogation entourant ASML, l'analyste est se dit persuadé que l'entreprise devrait se montrer rassurante uant à sa technologie de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) lors de la prochaine journée investisseurs, en novembre.



L'action ASML est actuellement en hausse de 0,1% à 161.9 euros sur Euronext Amsterdam.



