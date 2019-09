ASML : Credit suisse entame le suivi à l'achat, vise 270 E

05/09/2019 | 11:01

Credit suisse suit désormais l'action de l'équipementier néerlandais pour l'industrie de semi-conducteurs ASML. Associé à son premier conseil d'achat ('surperformance'), le bureau d'études vise un objectif de 270 euros, soit un potentiel de hausse supérieur à 25%.



La note souligne qu'avec une part de marché de l'ordre de 85%, ASML est le leader mondial du marché de la lithographie, estimé à 11 milliards de dollars en 2018.



Ce segment jouit selon Credit suisse de solides perspectives de croissance, et ASML pourrait encore renforcer la part qu'il en détient alors que la technologie Extreme Ultraviolet (EUV) se répand.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.