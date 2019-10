ASML : Liberum remonte son objectif de cours

17/10/2019 | 09:57

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur ASML et remonte son objectif de cours de 254 à 295 euros, dans le sillage de ses estimations sur la base de ventes EUV (extreme ultraviolet) plus élevées que prévu.



Le broker anticipe des relèvements des estimations de revenus d'ASML sur les quatre à cinq prochains trimestres, jugeant probable un début de reprise des dépenses d'investissement en DRAM au premier semestre 2020.



'Etant données les perspectives d'amélioration des marges brute et opérationnelle, nous nous attendons à ce que les multiples de valorisation demeurent au moins à leurs niveaux actuels', estime Liberum, qui voit le titre continuer de surperformer sur les 12 mois à venir.



