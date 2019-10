ASML : Morgan Stanley remonte sa cible

03/10/2019 | 14:11

Morgan Stanley maintient son conseil 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 210 à 250 euros sur ASML Holding, dans une note sur le titre du fabricant néerlandais de matériel de lithographie et sur STMicro.



'Les semi-conducteurs européens ont enregistré de bonnes performances cet été (+30% pour ASML, +25% pour STMicro contre +12% pour le SOX)', note le broker, qui 'reste positif sur chacun des deux titres malgré des valorisations élevées à court terme'.



Morgan Stanley introduit un nouveau modèle concernant la taille du marché pour l'EUV (extrême ultra-violet) en 2025 pour ASML, et estime que la publication du troisième trimestre de STMicro s'annonce bien.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.