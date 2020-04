ASML : Oddo relève son objectif de cours

16/04/2020 | 10:08

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur ASML, titre restant sa valeur favorite ('top pick') dans le secteur, avec un objectif de cours relevé de 285 à 300 euros, après la publication du premier trimestre 2020 et un retrait des guidances.



Notant de la part de l'équipementier pour semiconducteurs un 'discours sous-jacent toujours très positif', le bureau d'études indique relever de 23% son BPA estimé pour 2020, 'après avoir peut-être 'tapé' un peu trop fort...'.



'2020 pourrait donc être assez proche de l'attente initiale de chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros et 2021 sera sans aucun doute une année de très forte accélération', poursuit l'analyste en charge du dossier.



