ASML : Oddo reste positif, objectif de 300 E

18/05/2020 | 11:53

L'administration américaine a reconduit l'embargo contre Huawei au moins jusqu'à mai 2021.



' Elle a en effet décidé de bloquer les livraisons de semi-conducteurs réalisés par des entreprises non américaines à l'intention de Huawei. En d'autres termes, les États-Unis étendent les effets de leur embargo au-delà des seules entreprises américaines qui n'ont déjà plus le droit de collaborer avec le constructeur chinois depuis près d'un an ' explique Oddo.



Le bureau d'analyses estime que la principale cible de cet embargo élargi est TSMC, qui fabrique les SoC HiSilicon Kirin équipant les smartphones Huawei.



' La Chine pourrait mettre sur des listes d'exclusion des entreprises comme Apple, Qualcomm, Cisco ou Boeing '.



Oddo reste positifs sur ASML (objectif de cours à 300 E) et ASMi (OC 135 E). ' Aixtron pourrait être plus impacté en raison de la part de clientèle chinoise plus importante. STMicroelectronics (Neutre, OC 22 E) pourrait être un des plus impactés en tant que partenaire majeur d'Apple (15% de son CA) et partenaire de plus en plus important de Huawei (quelques % de son CA aujourd'hui) pour la 5G ' indique Oddo.



' Enfin, schématiquement, ce qui est mauvais pour Huawei dans la 5G pourrait être positif pour Ericsson (Neutre) et Nokia (Achat) '.





