ASML: bénéfice net en baisse de 7,8% au 3T, prévisions inchangées

La Haye (awp/afp) - Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a publié mercredi un bénéfice net en baisse de 7,8% au troisième trimestre de 2019, ses prévisions pour le reste de l'année restant toutefois inchangées.

Le bénéfice net s'est établi à 627 millions d'euros, contre 680 millions d'euros au troisième trimestre de l'année dernière, a annoncé dans un communiqué le groupe, qui n'a pas donné d'explication concernant cette baisse.

ASML, spécialiste des systèmes de lithographie Extreme Ultraviolet (EUV), se réjouit cependant de ventes et d'une marge brute "conformes aux prévisions", notamment grâce à un nombre record de nouvelles commandes.

Le groupe a noté au troisième trimestre une hausse de 7,6% du chiffre d'affaires en glissement annuel, s'établissant à 2,98 milliards d'euros, contre 2,77 milliards d'euros à la même période un an plus tôt. La marge brute s'est élevée à 43,7%.

Le groupe a enregistré durant le troisième trimestre 23 commandes d'appareils de système EUV, qui permet de produire des microprocesseurs plus petits, mais aussi plus rapides et de plus grande capacité, entré en phase d'industrialisation en 2016.

"Durant le troisième trimestre, nous avons reçu 23 commandes EUV, ce qui contribue à la plus forte valeur de réservations jamais enregistrée en un trimestre,", s'est félicité le PDG d'ASML Peter Wennink, cité dans le communiqué.

Le groupe a bouclé des commandes pour un total net de 5,11 milliards d'euros, contre 2,20 l'an dernier à la même période.

"Nous continuons à progresser de manière significative en EUV. Les clients ont lancé leurs premiers appareils", a ajouté M. Wennink.

"Notre vision globale pour 2019 est essentiellement inchangée, car nous continuons à considérer 2019 comme une année de croissance", a-t-il poursuivi.

ASML table pour le quatrième trimestre sur un chiffre d'affaires d'environ 3,9 milliards d'euros, avec une marge brute comprise entre 48 et 49%.

Basé à Veldhoven, près d'Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas, ASML emploie plus de 24'000 personnes et possède des bureaux dans 60 villes et 16 pays.

afp/buc