ASML : chute du BPA au 1er trimestre

15/04/2020 | 08:07

ASML publie un bénéfice net de 391 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, soit 0,93 euro par action, niveau inférieur d'environ 25 centimes au consensus et à comparer à 2,70 euros au quatrième trimestre 2019.



Toujours en rythme séquentiel, le fournisseur de matériel de lithographie a vu sa marge brute se tasser de trois points à 45,1%, pour des revenus en chute de 40% à 2,44 milliards d'euros, dont 857 millions en ventes de gestion de base installée.



'La perspective de la demande est actuellement inchangée et nous n'avons pour l'heure pas rencontré de reports ou d'annulations cette année', affirme son directeur général, qui pointe aussi des prises de commandes de 3,1 milliards d'euros au premier trimestre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.