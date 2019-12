ASML : en léger repli malgré une analyse positive

02/12/2019 | 13:27

Le titre est en légère biasse alors qu'Oddo a confirmé son opinion Achat sur le titre et a relevé son objectif de cours de 265 E à 290 E.



Oddo souligne le message positif sur l'accélération de l'industrialisation de l'EUV avec une visibilité accrue sur 2021 et le rebond de la mémoire probablement au 2ème semestre 2020 avec le plein effet en 2021.



Selon Oddo la guerre commerciale ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, le groupe reste central aussi bien pour les Etats-Unis que pour la Chine.



Oddo révise à la hausse ses prévisions sur 2020 (+3%) et 2021 (+6%). ' Le bas de fourchette du plan 2025 (CA de 15 MdE) pourrait être atteint en 2021 '.



