ASML : porté par une analyse favorable

05/09/2019 | 12:21

L'action ASML prenait environ 3% ce midi à Amsterdam et comptait parmi les plus fortes hausses de l'indice AEX 25 après que le bureau d'études Credit suisse a entamé le suivi du titre à l'achat, en visant 270 euros.



Avec une part de marché d'environ 85%, ASML est le leader mondial du marché de la lithographie, estimé à 11 milliards de dollars en 2018. Ses perspectives de croissance sont jugées favorables, et sa part de marché pourrait encore se renforcer.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.