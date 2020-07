ASML : profite du relèvement d'objectif d'un analyste

06/07/2020 | 12:30

Le titre est en hausse de 1,5%. Oddo a confirmé ce matin son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 380 E (contre 320 E).



Les analystes estiment que le consensus n'a pas pris le management d'ASML au mot sur sa 'soft guidance' et donc une surprise positive n'est pas impossible.



Oddo souligne des incertitudes sur le 2ème semestre 2020, ' mais dans la trame le fonds reste très favorable. Le Scenario 2020 est inchangé, 2021 a toutes les chances d'être une année de forte accélération '.



' Nous pensons toujours que le groupe révisera en hausse son plan 2025 ' rajoute Oddo.



