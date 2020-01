situation monopolistique, nouvelle techno EUV qui ne fait qu'émerger, sous couvert d'un prochain trimestriel attendu en baisse suite décalages commandes, soit un horizon à priori contrasté. Sauf que la soc. débute un nouveau cycle et possède les éléments pour accroitre ses bénéfices dès cette année et ça pourrait perdurer les prochains exercices sur fond de très très faible concurrence.

De fait la valeur n'est pas chère...! oui ça parait étonnant. PER 2020 étonnamment modeste, PEG encore plus faibles.

Une occasion donc de se placer sur horizon 3/4 ans pour prendre la mesure des leviers de revalorisation potentiellement élevés. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée