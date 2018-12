ASOS : Credit Suisse passe à Surperformance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse relève son opinion de Neutre à Surperformance sur Asos, et abaisse son objectif de cours de 6 000 à 3 500 pence. Le groupe britannique de commerce en ligne de vêtements et cosmétiques a lancé un avertissement sur ses résultats, dans le sillage d’un mois de novembre nettement inférieur aux attentes. Toutefois, le broker estime que le modèle d’entreprise du groupe a un potentiel de croissance et de génération de trésorerie à moyen terme, notamment car les marques ont de plus en plus besoin de partenaires « de grande qualité » pour distribuer leurs produits.