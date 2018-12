Asos : Berenberg revoit sa cible à la baisse

20/12/2018 | 12:58

Berenberg annonce avoir revu à la baisse son objectif de cours sur le titre Asos, le faisant passer de 8 300 à 4 000 pence, après la publication d'un avertissement sur les bénéfices publié lundi dernier par le groupe.



Le courtier reste cependant à l'achat sur le titre.



'Bien que l'avertissement ait naturellement préoccupé les investisseurs, nous pensons qu'Asos repassera en positif s'agissant du FCF l'année prochaine', indique l'analyste.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.