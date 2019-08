Asos : Jefferies n'est plus à 'achat'

Données financières (GBP) CA 2019 2 726 M EBIT 2019 35,4 M Résultat net 2019 27,3 M Dette 2019 92,6 M Rendement 2019 - PER 2019 70,4x PER 2020 37,2x VE / CA2019 0,74x VE / CA2020 0,64x Capitalisation 1 928 M Graphique ASOS PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ASOS PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 2 908,54 GBp Dernier Cours de Cloture 2 300,00 GBp Ecart / Objectif Haut 82,6% Ecart / Objectif Moyen 26,5% Ecart / Objectif Bas -36,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nicholas Timothy Beighton CEO, CFO & Executive Director Adam Alexander Crozier Chairman Mark Holland Chief Operating Officer Clifford Cohen Chief Information Officer Nicholas John Robertson Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ASOS PLC 1.01% 2 326 AMAZON.COM 18.84% 872 059 WAYFAIR INC 24.40% 10 347 ETSY INC 17.17% 6 365 ZOZO INC 3.59% 5 907 MONOTARO CO.,LTD. -8.75% 5 633