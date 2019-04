Asos : Liberum remonte son objectif de cours

10/04/2019 | 09:48

Liberum remonte son objectif de cours sur Asos de 28 à 32 livres sterling, pour refléter une meilleure trésorerie, tout en réaffirmant sa recommandation 'conserver', pointant des risques d'exécutions à venir, et affiche une préférence pour son pair Zalando.



Le broker souligne que le distributeur britannique de vêtements sur Internet a dévoilé des résultats de premier semestre globalement conformes aux attentes, et que ses objectifs sont restés inchangés pour l'ensemble de l'exercice.



'Nous sommes encouragés par une utilisation de plus en plus efficiente de la trésorerie, mais il n'en demeure pas moins que le commerce sous-jacent sur le chiffre d'affaires s'est révélé sous les attentes, en particulier en Europe', note-t-il aussi.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.