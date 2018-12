ASOS : Jefferies abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies abaisse son objectif de cours de 9 000 à 3 500 pence sur Asos, et réitère sa recommandation Achat. Malgré un avertissement sur ses résultats suite à un mois de novembre morose, le bureau d’analyses estime que l’entreprise britannique de commerce en ligne de vêtements et cosmétiques se rétablira. "Nous nous attendons à ce qu'Asos continue d'être le chef de file de l'industrie en matière de technologie et d'expérience client et qu'à ce niveau, nous demeurions acheteurs", précise Jefferies.