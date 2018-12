ASOS : La valeur du jour en Europe - ASOS baisse ses prévisions annuelles, le titre plonge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Asos plonge de 41,47% à 2 450 pence après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles, dans le sillage d’un mois de novembre nettement inférieur aux attentes. Ainsi, l’entreprise britannique de commerce en ligne de vêtements et cosmétiques prévoit désormais une croissance du chiffre d’affaires de 15%, contre une précédente fourchette comprise entre +20 et +25%. La marge brute est attendue en repli de 150 points de base. Elle était précédemment prévue stable.Alors que le mois de septembre et d'octobre ont globalement été conformes aux attentes, le mois de novembre, un mois très important pour le groupe tant pour le chiffre d'affaires que pour la marge, a été nettement au dessous des attentes."Le contexte actuel d'incertitude économique dans bon nombre de nos principaux marchés et l'affaiblissement de la confiance des consommateurs ont entraîné la plus faible croissance des ventes de vêtements en ligne au cours des dernières années. Nous avons recalibré nos attentes pour l'exercice en cours en conséquence", peut-on lire dans un communiqué.Bien qu'Asos superforme ses pairs en Angleterre, son activité sur ses deux grands marchés, l'Allemagne et la France (60% du chiffres d'affaires de l'Union européenne) est devenue nettement plus difficile."Nous prenons toutes les mesures appropriées et nos ambitions pour Asos n'ont pas changé", a commenté Nick Beighton, président directeur général.Le groupe a d'ailleurs annoncé réduire ses dépenses d'investissement à 200 millions de livres sterling. "Les investissements en pourcentage du chiffre d'affaires continueront de baisser comme prévu", précise Asos.Dans le sillage de cette annonce, Asos entraîne les autres valeurs du secteur à la baisse, comme Zalando (-15,32%), H&M (-5,83%), Marks & Spencer (-4%) ou encore Sports Direct (-4,45%).