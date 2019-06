ASOS : La valeur du jour en Europe - ASOS pénalisé par la dégradation d'un analyste

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Asos perd 4,11% à 2 726,10 pence, sous l’influence négative d’UBS, qui a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre et son objectif de cours de 3 500 pence à 3 300 pence. Si le bureau d’études est plus optimiste que le consensus sur le chiffre d’affaires de l'entreprise britannique de commerce en ligne de vêtements et cosmétiques, il s’inquiète de l’impact du coût de cette croissance. Il prévoit une progression de 17% des revenus en 2019, une augmentation supérieure au consensus, +16%, et à l’objectif de la société : +15%.Elle sera alimentée par un nombre plus important de clients au second semestre, attirés par des prix plus faibles et des promotions plus importantes. Selon des données privées d'UBS, les promotions vont augmenter en particulier aux Etats-Unis.Le broker fait remarquer qu'au cours des deux derniers trimestres, la croissance des volumes n'a pas permis de compenser la baisse des prix. Il anticipe ainsi une baisse de 70 points de base de la marge brute du groupe en 2019 et de 40 points de base en 2020.