ASOS : Le potentiel d'ASOS séduit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Asos bondit en Bourse de 16% à 5 796 pence. L’entreprise britannique de commerce en ligne de vêtements et cosmétiques a affiché des résultats annuels en hausse, malgré une année record d’investissements. Ainsi Asos a enregistré une croissance des ventes au détail de 26% à 2,355 milliards de livres, après une accélération au cours du dernier trimestre à +29%. Le bénéfice avant impôts publié a augmenté de 28 % à 102 millions de livres.L'augmentation des ventes mondiales et du nombre de clients actifs rassurent les investisseurs, auparavant prudents quant aux nombreux d'investissements opérés par Asos dans ses plates-formes et infrastructures logistique." Ces investissements, principalement dans les domaines de l'entreposage et de la technologie, faciliteront notre croissance, car nous nous concentrons maintenant sur les nouvelles possibilités considérables qui nous attendent. " justifie le groupe dans un communiqué.Asos a également maintenu ses dépenses d'investissement à 230-250 millions de livres, tout en ajoutant que ces dernières diminueront régulièrement à l'avenir.En clair, le groupe se dit optimiste quant à sa situation. Le marché mondial de l'habillement continue de subir un changement de canal de distribution, la croissance du marché de l'habillement en ligne dépassant celle du marché global. Une bonne chose pour le groupe britannique, qui au cours de cette période a continué à croître plus vite que ce taux de changement de canal, et a donc augmenté sa part de marché.Un optimisme partagé par Crédit Suisse. Le broker juge qu'Asos est bien placé pour profiter de l'évolution du marché européen du prêt à porter en ligne : la consolidation du commerce de détail n'en est qu'à ses débuts et presque toutes les marques ont encore besoin d'une distribution en ligne de haute qualité.Pour le bureau d'analyses, pas de doute, même si les marques comme Inditex, H&M, Nike ou encore Adidas ont leurs propres ambitions D2C (direct to consumer), les plateformes comme Asos, sont nettement plus attractives qu'Amazon.